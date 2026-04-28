Gümüşhane'de fenalaşan yolcu hastaneye dolmuşla yetiştirildi

Gümüşhane'de dolmuşta fenalaşan kadın yolcu, şoförün hızlı müdahalesiyle doğrudan hastanenin acil servisine ulaştırıldı.

Gümüşhane'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuşta bulunan F.Y. isimli kadın yolcu, seyir halindeyken aniden fenalaştı. Durumu fark eden diğer yolcular, ilk müdahaleyi yaparak kadına yardımcı oldu.

Olayı fark eden dolmuş şoförü Lokman Bal ise zaman kaybetmeden, içerisinde yolcuların da bulunduğu dolmuşu Gümüşhane Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sürdü. Bu sırada dolmuşta bulunan vatandaşlar hastaneyi arayarak sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Kısa sürede hastaneye ulaştırılan kadın yolcu, burada sağlık ekiplerinin müdahalesine alındı. Dolmuş kooperatifi başkanının da hastaneye gelerek yolcunun durumuyla yakından ilgilendiği öğrenildi.

Hastanede tedavi altına alınan F.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

"Yolcunun fenalaştığını görünce dolmuşu tereddüt etmeden hastaneye sürdüm"

Hastaneye ulaştığında sağlık ekiplerinin hemen yolcuya müdahale ettiğini ifade eden Lokman Bal, "Duraktan yolcuyu aldım. Bir süre sonra dolmuşun içerisinde bir kargaşa oldu ve bana yolcunun fenalaştığını söylediler. Ben o an hiç düşünmeden dolmuşu içindeki yolcularla birlikte hastaneye sürdüm. Ciddi bir durum olabilir diye yolculardan hastaneyi aramalarını ve ekiplerin hazır olmasını istemelerini söyledim. Direkt acil servisin önüne çektim, oradaki sağlıkçı arkadaşlar da her şeyi hazırlamışlar. Yolculardan bazıları biz şimdi ne yapacağız dediler ben de önce can önemli sizi istediğiniz yere götüreceğiz dedim. Fenalaşan kızımız yalnızdı, sağ olsun iki tane kız öğrencimiz ona refakatçi oldular. Daha sonra kooperatif başkanımızı arayarak durumla yakından ilgilenmesini rica ettim, o da sağ olsun hastaneye gelerek kızımızın durumunu yakından takip ederek refakat eden kız öğrencileri de gidecekleri yere götürdü" dedi.

Yolcunun durumunun iyi olduğunu söyleyen dolmuş kooperatifi başkanı İsa Şanlıtürk, "Şoförümüz bizi arayıp durumdan bahsedince ben de kooperatif başkanı olarak hastaneye gelerek hastayı yakından takip ettim. Neyi varsa burada yardımcı olacağız, umarım bir şeyi yoktur. Daha sonra taburcu edilirse alıp neye ihtiyacı varsa yardımcı olacağız. Ben şoförüme buradan teşekkür ediyorum zaten bütün şoförlerimiz bu noktada bilinçli. Ben şoförümüze tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Fatma Uyduran da "Biz fenalaşan arkadaşla birlikte hastaneye geldik kimsesi yoktu o an yanında biz refakat ettik. Sonra ablasını çağırdık o da geldi, durumu iyi şu anda" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı