Gümüşhane'de Bıçaklı Saldırıya Cesur Müdahale

Gümüşhane'de Bıçaklı Saldırıya Cesur Müdahale
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, bir kadın kızını rahatsız eden saldırgana karşı uyarıda bulundu. Saldırganın bıçakla kadına saldırması üzerine iş yeri sahibi cesurca müdahale ederek kadını kurtardı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kızını rahatsız ettiğini söyleyerek uyardığı saldırgan tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kadını esnaf cesur müdahalesiyle kurtardı.

Olay, dün öğleden sonra Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde tarım aletleri satışı yapan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.Y. isimli kadın uzun süredir kızı T.Y.'yi rahatsız ettiği öğrenilen saldırgan H.M. ile iş yeri önünde karşılaştı. M.Y.'nin bir daha kızını rahatsız etmemesini aksi takdirde polise şikayette bulunacağını söylemesi üzerine saldırgan belindeki bıçağı çıkararak kadına saldırdı. Saldırıyı fark eden iş yeri sahibi Beytullah Nas ise duruma hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Kadının bıçak darbesi almasını son anda engelleyen Beytullah Nas daha sonra saldırganı etkisiz hale getirdi. O anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken saldırgan H.M.'nin daha önce da babasını bıçakla yaraladığı öğrenildi. Saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"Oğlum müdahale etmemiş olsa bir kadın cinayeti olabilirdi"

Olayla ilgili konuşan Beytullah Nas'ın babası Ali Nas, "Dün saldırıya uğrayan kadınla saldırıyı gerçekleştiren şahıs burada karşılaşıyorlar. Kadın şahsın kızını rahatsız ettiğini ve bir daha yapmaması gerektiğini aksi takdirde polise vereceğini söylüyor söylüyor. O sırada benim oğlum çapa makineleriyle uğraşıyor saldırganın elini cebine attığını görür görmez benim oğlum müdahale ediyor ve saldırganı önlüyor. O bıçak benim oğluma da saplanabilirdi ama o müdahale etmemiş olsa bir kadın cinayeti meydana gelebilirdi. Benim oğlum zaten çocukluktan beri sporla ilgileniyor kendi halinde cesur biri" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali

İşte bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu çocuğun son hali
Fenerbahçe'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı

Fenerbahçe'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
Zincir marketten alınan paketten mavi süt çıktı

Zincir marketten alınan paketten mavi süt çıktı
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli 'Öldürme Düğmesi' yerleştirdi

Çin, Batı'ya sattığı güneş panellerine "Öldürme Düğmesi" yerleştirdi
MSB'den DEM Partili Bakırhan'ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt

MSB'den koruculara yeni iş öneren DEM Partili Bakırhan'a sert yanıt
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.