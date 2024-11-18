Gümüşhane'de Bandrolsüz 138 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Gümüşhane'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda piyasa değeri 124 bin TL olan 138 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM ve Kelkit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma neticesinde Malatya'dan Trabzon'a kaçak tütün götürüleceği bilgisine ulaşıldı.

Kelkit Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararının ardından jandarma ekipleri tespit edilen otobüsü Kelkit ilçesi Sadak-Demirözü köyü yol ayrımında durdurdu. Otobüs içerisinde arama köpeği ile birlikte yapılan aramada bagaj kısmında piyasa değeri 124 bin TL olan 138 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Malatya ilinden tütünleri otobüse yükleyen A.K. isimli şahıs ile Trabzon ilinde teslim almak üzere bekleyen G.S. ifadelerinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - GÜMÜŞHANE