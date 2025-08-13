Avukat Rezan Epözdemir'in savcılık ifadesi! 150 bin dolarlık rüşvet iddiası soruldu

Avukat Rezan Epözdemir savcılık ifadesinde hakkındaki 'bir savcı ile tahliye işlemi karşılığında 150 bin dolar istediği' iddiayı yalanladı.

REZAN EPÖZDEMİR GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü 2 ayrı soruşturma kapsamında Avukat Rezan Epözdemir, rüşvet vermek, siyasi ve askeri casusluk ve FETÖ/PDY terör örgütüne yardım suçlamasıyla gözaltına alındı. Epözdemir'in evinde ve Levent'teki ofisinde Mali Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı polis ekiplerince arama yapıldı.

Soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade veren A.D. isimli kişi, savcılıkta verdiği ifadede Epözdemir ve bir savcının bir tahliye işlemi karşılığında 150 bin dolar rüşvet istediğini iddia etti.

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Epözdemir'in savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in verdiği bilgilere göre, Epözdemir, soruşturmanın HSK müfettişleri tarafından yürütülmesi gerektiğini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisiz olduğunu söyledi. Elde edilen tüm delillerin "zehirli ağaç" kapsamında hukuka aykırı olduğunu iddia etti.

150 BİN DOLAR RÜŞVET İDDİASINA YANIT

Epözdemir, hakkındaki 'bir savcı ile tahliye işlemi karşılığında 150 bin dolar istediği' iddiasına da yanıt verdi. İddiayı reddeden Epözdemir, Savcı Cengiz Çallı'ya geçmişte borç para verdiğini, WhatsApp mesajlarında adının bu nedenle geçmiş olabileceğini savundu. Rüşvet iddia edilen tarihlerin tahliye tarihleri ile çeliştiğini belirtti.

"BONOLAR SAVCININ BORÇLARININ KARŞILIĞI"

Epözdemir, ofisinde ele geçirilen 2.490.000 TL'lik bonoların hukuksuz arama ile bulunduğunu ve bunların rüşvet değil alacak belgesi olduğunu öne sürdü. Bonoların, savcı Çallı'nın geçmiş borçlarının karşılığı olduğunu iddia etti.

Gazeteci Emrullah Erdinç, Avukat Rezan Epözdemir'in ifadesinden ayrıca şunları aktardı: "Atalay Demirbaş'ı "dolandırıcı" olarak tanımladı, Zihni Çakır'ın ise kendisine husumet beslediğini ve "kumpas" kurduğunu ileri sürdü. Atalay'ın kendisinden yıllardır para talep ettiğini, vermeyince iftiraya başvurduğunu söyledi.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Cengiz Çallı ile tatil, lüks restoran ve araç tahsisi iddialarını ya hatırlamadığını ya da delillerin hukuka aykırı olduğunu belirterek yanıtladı. Kürşat Yılmaz ve diğer isimlerle rüşvet bağlantısı olduğu yönündeki beyanları reddetti. Kaçma şüphesi olmadığını, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve şartsız tahliyesini talep etti."