Gözaltına alınan ünlülerin mücevhercisinin albümü! Sibel Can'dan Berkay'a kimler var kimler

Lüks mücevher ve saat satışlarıyla adını duyuran, sosyal medyada çektiği videolarla geniş bir kitleye ulaşan Ersan Gülmez hakkında flaş gelişme yaşandı. "Ersan Diamond" adıyla tanınan fenomen kuyumcu, organize suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındı.

755 BİN TAKİPÇİSİ VAR

Instagram'da 755 bin takipçiye sahip olan Gülmez, polis ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde emniyete götürüldü. Hakkındaki iddialar, organize suç yapılarıyla bağlantılı olduğu yönünde.

DESTE DESTE PARALARLA TANITIMLAR YAPTI

Kuyumculuk mesleğini sosyal medya şovlarıyla birleştiren Gülmez, elinde deste deste paralarla ürün tanıtımları yaptığı videolar sayesinde kısa sürede fenomen haline geldi.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİMLE FOTOĞRAFI BULUNUYOR

Takı, mücevher ve saat satışlarıyla tanınan Gülmez'in çok sayıda ünlü isimle fotoğrafları olduğu görüldü. Bu isimler arasında Sibel Can, Sinan Engin, Berkay, Ayça Çağla Altunkaya ve İsmail Türüt gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimler yer aldı.