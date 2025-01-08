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Gözaltına alınan Kerimcan Durmaz adliyeye sevk edildi

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Hakkında yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan fenomen Kerimcan Durmaz, adliyeye sevk edildi.

Yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yüksek takipçi sayısına sahip bazı sosyal medya fenomenlerine ait hesaplarla yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapılmasına ilişkin soruşturmaları devam ediyor.

Sosyal medya fenomeni Durmaz hakkında da "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu"na muhalefet ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Kerimcan Durmaz'ın adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Gözaltına alınan Kerimcan Durmaz adliyeye sevk edildi
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Kerimcan' ı göz altına polisler boşa yorulup emek sarf ettiler. o kadar işlemler boşa çıkacak. polisin adliye ye getirdiği aracın yakıt masrafı bile zarar. Çünkü adli kontrol şartıyla serbest bırakılacak.

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