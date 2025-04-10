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Gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan: Çeteler kaybedecek halk kazanacak

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Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel evlerine yapılan şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Dijital ekipmanlarına da el konulan gazetecilerden Murat Ağırel'in evinden gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıkarken Timur Soykan'ın sağlık kontrolünden çıkarıldığı dakikalarda muhabirlere "Çeteler kaybedecek halk kazanacak" dediği anlar da kameralara saniye saniye yansıdı.

Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan sabah saatlerinde evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ağırel ve Soykan'ın evinde polis ekipleri tarafından arama yapıldığı, telefon ve bilgisayarlarına el konulduğu öğrenildi. Gözaltı gerekçesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÇOK SAYIDA POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Murat Ağırel'in evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Servis edilen görüntülerde çok sayıda polisin Ağırel'in ikamet ettiği apartmana girdikleri ve gazeteciyi gözaltına alarak sokakta ilerledikleri anlar yer aldı.

"ÇETELER KAYBEDECEK HALK KAZANACAK"

Şafak operasyonuyla gözaltına alınan bir diğer gazeteci Timur Soykan ise sağlık kontrolü çıkışında kameralara yansıdı. Kendisini bekleyen muhabirlere "Çeteler kaybedecek halk kazanacak" diyen Soykan beraberindeki polisle birlikte ilerlerken görüntülendi.

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Gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan: Çeteler kaybedecek halk kazanacak
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıahmet izmir:

EKREM'İN suç örgütü çetesinden bahsediyor.

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Haber Yorumlarıakpli tımarcısı:

fotu arab taib devran elbet dönecek ,bakalım yürüyen fiyonk seçmenin o zaman ne yapacak arab receb .

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Haber Yorumlarıkonak.mar47:

Arkadaşlar gelişmiş ülkelerde devlet başkanları dikkat edin 5 yıldan sonra devamlı değişiyorlar ve her gelen heyecanla iş yapıyor. Akıllı insanlar sadece dediğimi anlar, makarnacılar anlamaz.

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Haber YorumlarıZeki Celik:

kim bu ülkeye ihanet ederse hepsi ceza alacak

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Haber Yorumlarımehmet bilgili:

Timur soykan çeteler kimmiş emniyette bir açıkla bakalım herkes bilsin 4 gün vaktin var iyice düşün ve açıkla eğer sözünün arkasında isen

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Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

çete ibb evet kaybetti

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