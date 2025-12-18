Haberler

Gözaltına alınan Danla Bilic'den bomba paylaşım

Gözaltına alınan Danla Bilic'den bomba paylaşım Haber Videosunu İzle
Gözaltına alınan Danla Bilic'den bomba paylaşım
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uyuşturucu operasyonun gözaltına alınan Danla Bilic serbest bırakıldıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bilic, "Devletim test istemiş vermez miyiz? Şafakta alınmadık da demeyiz. Canım jandarma gözaltına mı alındılar evlerinde mi ağırladılar anlamadık. Öyle naziklerdi. Hepinize teşekkür ederim komutanlarım." dedi.

  • Uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı.
  • Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan İrem Sak, Aleyna Tilki, Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız serbest bırakıldı.
  • Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı. Yusuf Güney, Cihan Şensözlü ve Melisa Döngel adreslerinde bulunamadı. Öte yandan Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan isimler, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

DANLA BİLİC: DEVLETİM TEST İSTEMİŞ VERMEZ MİYİZ?

Danla Bilic serbest bırakılmasının ardından Instagram hesabından dikkat çeken paylaşım yaptı. Bilic paylaşımında şunları söyledi: "Devletim test istemiş vermez miyiz? Şafakta alınmadık da demeyiz. Canım jandarma gözaltına mı alındılar evlerinde mi ağırladılar anlamadık. Öyle naziklerdi. Hepinize teşekkür ederim komutanlarım."

Gözaltına alınan Danla Bilic'den bomba paylaşım

ŞEYMA SUBAŞI HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Öte yandan yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ADLİ TIP'A GETİRİLDİLER

İstanbul il Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız, işlemlerin ardından getirildikleri İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan serbest bırakıldı.

Kaynak: Haberler.com / 3-sayfa
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
2-0 geride olan Gençlerbirliği'nden 10 dakikada tarihi geri dönüş

Yok böyle maç! 2-0'dan 10 dakikada tarihi geri dönüş
Çin'deki otelde şok edici manzara: Oyun bağımlısı misafir çöp dağı bıraktı

İki yıl boyunca otelden çıkmadı, odaya girenlerin ağzı açık kaldı
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
Trafikte dehşet anları: Önce yumruk attı, sonra ateş açtı

Trafikte dehşet anları! Önce yumruk attı, sonra ateş açtı
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı: Duyanlar şaştı kaldı

Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Bursasporlu taraftarların attığı slogana bir tepki de Mehmet Metiner'den

Bursaspor taraftarına verdi veriştirdi! Kritik bir uyarısı var
Galatasaray'ın eski kalecisi İsmail Çipe'nin acı günü

Ayakta durmakta zorlandı! Eski Galatasaraylı'nın acı günü
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Bahçeli: İmralı'nın cezaevinden çıkma ve özgürlük talebi yok

Öcalan serbest kalır mı? Bahçeli'den sürece dair yeni çıkış
title