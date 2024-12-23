Gözaltına aldığı kadınla ilişkiye giren polis memuru tutuklandı

Görev başındayken aile içi şiddet mağduru ve gözaltına aldığı bir kadınla ilişkiye giren 40 yaşındaki polis memuru hapse atıldı

Hakime göre Adam Jones, polislik görevi kapsamında ilişkide olduğu iki kadınla rızaya dayalı cinsel ilişkiye girerken, üçüncü bir kadını da takip etti.

2009'dan 2022'ye kadar tam zamanlı polis memuru olarak görev yapan 40 yaşındaki memur, kamu görevini kötüye kullanmak, görevini kasten ihmal etmek ve görevi kötüye kullanmaktan suçlu bulunarak iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Milton Keynes Polis Karakolu'nda görevli olan ve Monkston, Milton Keynes'de yaşayan Jones, suçları 2013-2021 yılları arasında işledi. Mağdurların kimlikleri yasal nedenlerle açıklanamıyor.

Savcı James Bruce mahkemeye, 2013'te iki kadının aile içi şiddet konusunda polise şikayette bulunduğunu söyledi.

Jones, şikayetçilerden biriyle yıllar boyunca cinsel ilişki yaşarken, diğerini takip etti.

2021'de Jones, ifadesini bile almadan tutukladığı bir kadınla mesajlaşmaya başladı.

Reading Sulh Ceza Mahkemesi'nde, Jones'un kadın mahkemeye çıkmadan önce kişisel ve cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ve davası hakkında tavsiyelerde bulunduğu ortaya çıktı. Jones daha sonra mesajları sildi.

Jones, 14 Eylül 2022'de görevinden istifa etti.