Görüntülere tepki yağıyor! Belediye öğrencilere ücretsiz yemek dağıttı, müdür ve kantinciler anında engel oldu

Kadıköy Belediyesi'nin, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilere çorba dağıtması, okul yönetimi ve kantinciler tarafından engellendi. İki taraf arasında arbede çıkarken Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'dan açıklama geldi. Odabaşı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Gün aydınlanmadan yola düşen çocuklarımıza sıcak çorba ikramımız, okul yönetimi ve kantin işletmecileri tarafından engellendi. Çalışanlarımıza fiziksel müdahalede bulunuldu" dedi.

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi yönetimi ve kantincileri, Kadıköy Belediyesi'nin öğrencilere çorba dağıtmasına engel oldu. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı o anları Twitter hesabı üzerinden yayınlarken, paylaşımına dikkat çeken bir de açıklama ekledi.

"GENÇLERİMİZİN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yayınladığı videoya "Gün aydınlanmadan yola düşen çocuklarımıza sıcak çorba ikramımız, okul yönetimi ve kantin işletmecileri tarafından engellendi. Çalışanlarımıza sözlü ve fiziksel müdahalede bulunuldu. Tahammülsüzlüklere, engellere rağmen gençlerimizin, komşularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz." notunu düştü.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Öte yandan yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı okul yönetimi ve kantincileri eleştirirken, belediye başkanının paylaşımına yorum yağdı.

Gelen yorumlardan bazıları şöyle: