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Görüntüler pes dedirtti: Etraftan topladığı çöpleri çocuk parkına döktü

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Aydın'ın Efeler ilçesinde etraftan topladığı çöpleri çocuk parkında bulunan oyun alanının üzerine döken şahıs hakkında ilçe belediyesi tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Görüntüler pes dedirtti: Etraftan topladığı çöpleri çocuk parkına döktü
Çocuk parkına çöp döken şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu
AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde etraftan topladığı çöpleri çocuk parkında bulunan oyun alanının üzerine döken şahıs hakkında ilçe belediyesi tarafından suç duyurusunda bulunuldu.
Geçtiğimiz Mart ayı içerisinde Efeler Belediyesi tarafından Efeler Mahallesi'nde açılışı yapılan Emine Nadide Çakılcı Parkı çocukların uğrak noktası haline gelirken, parka gelen çocukların sağlığını tehdit edecek bir olay yaşandı. Bir şahıs etraftan topladığı çöpleri çocuk parkının içindeki oyun alanının üzerine döktü. Mahalle sakinleri tarafından cep telefonu görüntüsüne yansıyan olayda şahsın elinde süpürge ile topladığı çöpleri çocuk parkına döktüğü anlar kaydedildi. Şahsın yaptığına etraftakiler anlam veremezken, çocukların sağlığını hiçe sayan şahıs hakkında Efeler Belediyesi suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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