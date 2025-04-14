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Görüntü Türkiye'den! Neyse ki ekipler fark edip bu rezilliğe son verdi
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan denetimlerde, üç araçta hijyen kurallarına aykırı şekilde açıkta taşınan 150 kilo et tespit edilerek imha edildi.

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirdikleri denetimlerde, halk sağlığını tehdit eden bir durumu ortaya çıkardı. Yapılan kontrollerde, hijyen kurallarına uyulmadan ve uygun muhafaza koşulları sağlanmadan açık bir şekilde taşınan toplam 150 kilogram et tespit edildi.

TOPLAYIP İMHA ETTİLER

Ekipler, insan sağlığını tehdit edecek şekilde satışa sunulmak üzere taşınan etlere anında müdahale etti. Açıkta ve korumasız biçimde taşındığı belirlenen etler, halk sağlığını korumak amacıyla toplanarak imha edildi.

İşte o anlardan kareler;

Görüntü Türkiye'den! Neyse ki ekipler fark edip bu rezilliğe son verdi

Görüntü Türkiye'den! Neyse ki ekipler fark edip bu rezilliğe son verdi

Görüntü Türkiye'den! Neyse ki ekipler fark edip bu rezilliğe son verdi

Görüntü Türkiye'den! Neyse ki ekipler fark edip bu rezilliğe son verdi

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Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Sağlam olanlar mangalda imha olmuştur ki öyledir de...zira kokusu buralara kadar geldi..imha ekibide sırf sağlık temalı bir görevi yaptıklarından dolayı gurur ve mutlu olmuşlardır...uleynn et temizse imha niye? . biz askerde iken 30-40 senelik etleri tükettik..yani bizler o zamanlar imha alanımızda? ;))))))

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Haber YorumlarıRealist:

Bizim doğulu vatandaşlar da ucuzluğa alışmış, batıda et pahalı diyorlar...İşte ortada niye ucuz olduğu...

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Haber Yorumlarıoturan:

niye gömüyorsunuz verin barınaktaki hayvanlara

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Haber Yorumlarıyaprak272766:

etçi

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