Görüntü Türkiye'den! Neyse ki ekipler fark edip bu rezilliğe son verdi

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirdikleri denetimlerde, halk sağlığını tehdit eden bir durumu ortaya çıkardı. Yapılan kontrollerde, hijyen kurallarına uyulmadan ve uygun muhafaza koşulları sağlanmadan açık bir şekilde taşınan toplam 150 kilogram et tespit edildi.

TOPLAYIP İMHA ETTİLER

Ekipler, insan sağlığını tehdit edecek şekilde satışa sunulmak üzere taşınan etlere anında müdahale etti. Açıkta ve korumasız biçimde taşındığı belirlenen etler, halk sağlığını korumak amacıyla toplanarak imha edildi.

İşte o anlardan kareler;