Görev Başındayken Kalp Krizi Geçiren Komiser Toprağa Verildi
İstanbul Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan komiser Mehmet Esat Kayacan, görev sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Adana'da defnedildi.
İstanbul'da görevi sırasında kalp krizi geçirip hayatını kaybeden komiser, memleketi Adana'da toprağa verildi.
İstanbul Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli komiser Mehmet Esat Kayacan dün görevdeyken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Komiserin cenazesi bugün memleketi Adana'ya getirildi. Komiser, Buruk Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - ADANA