Gölcük'te motosiklet kazasında hayatını kaybeden astsubayın cenazesi Hatay'a gönderilecek

Kocaeli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden kişinin, Gölcük Donanma Komutanlığı TCG Yıldıray Denizaltısında görevli Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Kamacı olduğu öğrenildi. Kamacı'nın cenazesi al kırmızı tabuta sarılı vaziyette askeri erkan ve ailesi tarafından morgdan teslim alındı. Kamacı'nın naaşı, askeri uçakla gönderileceği Hatay'da toprağa verilecek.

Kaza, dün 21.00 sıralarında Gölcük Karaköprü Mahallesi Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen M.İ.A. idaresindeki motosiklet ile Mehmet Kamacı (26) hakimiyetindeki 41 ASD 790 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüleri M.İ.A. ile Mehmet Kamacı yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Mehmet Kamacı, Gölcük Devlet Hastanesi'nde doktorların yaptığı tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Astsubay Kıdemli Çavuş, Hatay'da toprağa verilecek

Öte yandan, 4 kardeşi olduğu bildirilen Mehmet Kamacı'nın, Astsubay Kıdemli Çavuş olarak Gölcük Donanma Komutanlığındaki TCG Yıldıray Denizaltısında görev yaptığı öğrenildi. Kamacı'nın naaşı Kocaeli Devlet Hastanesi morgundan al kırmızı bayrağa sarılı tabutla askeri erkan ve ailesi tarafından alındı. Kamacı'nın cenazesi Cengiz Topel Havaalanı'ndan askeri uçakla Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gönderilecek.

Cenaze namazının ise yarın öğle veya ikindi nazmını müteakiben ardından toprağa verileceği bildirildi. - KOCAELİ