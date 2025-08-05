Gölcük'te Epilepsi Hastası Genç Yatakta Ölü Bulundu

Gölcük'te Epilepsi Hastası Genç Yatakta Ölü Bulundu
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki epilepsi hastası Bahrican Tokay, ailesi tarafından yatakta hareketsiz bulunarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki epilepsi hastası olduğu iddia edilen genç yatağında ölü bulundu.

Olay, Çiftlik Mahallesi Ali Uçar Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, epilepsi hastası olduğu iddia edilen 22 yaşındaki Bahrican Tokay, ailesi tarafından yatakta hareketsiz şekilde bulundu. Endişelenen aile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde, Tokay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışma sonrası cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olaya ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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