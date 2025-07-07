Gölcük'te Çınar Ağacından Düşen Dal Bir Can Aldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dün çınar ağacından kopan dalın üzerlerine düşmesi sonucu yaralanan 3 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Yalı Mahallesi Saniye Altun Caddesi'nde meydana geldi. Anıt ağaç statüsünde olan çınarın üst kısmından kopan büyük bir dal, altında bulunan 3 kişinin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Gölcük Arama Kurtarma Ekibi (GESOTİM) sevk edildi. Dalın altında kalan vatandaşlar, ekiplerce kısa sürede çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan Erdem Ulak (29), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

O an kameraya yansıdı

Can kaybına yol açan olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çınar ağacından kopan dalın devrildiği anlar ve çevredekilerin panikle bölgeye doğru koşması yer aldı. - KOCAELİ