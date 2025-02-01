Yeni boşandığı eski eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı

Katiller ve şiddet failleri caydırıcı cezalar almadıkça kadın cinayeti ve kadına şiddet olayları boyut değiştirerek devam ediyor. Son olarak Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dehşet yaşandı.

YENİ BOŞANDIĞI EŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Şirinköy Mahallesi, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde Tuncay A. (37) yeni boşandığı eski eşini sokak ortasında defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MAHALLELİ SOPALARLA LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Dehşet anlarını gören mahalleli sopalarla Tuncay A'yı linç etmeye çalıştı. Polis ekipleri havaya ateş açarak Tuncay A'yı kalabalığın elinden alıp gözaltına aldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen kadın yoğun bakıma alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.