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Gölcük Tabiat Parkı Beyaz Örtüyle Kaplandı

Gölcük Tabiat Parkı Beyaz Örtüyle Kaplandı
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Bolu'nun yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Gölcük Tabiat Parkı'nı beyaz bir örtüyle kapladı. Kartpostallık manzaraların oluştuğu park, kış güzelliğiyle ziyaretçilerini bekliyor.

Bolu'nun incisi olarak tabir edilen Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu'nun yükseklerinde sabahın erken saatlerinde kar yağışı başladı. Yüksek tepelerde hafif şekilde etkisi sürdüren kar yağışı nedeniyle Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Tabiat Parkı, kış güzelliğine büründü. Gölcük'ün simgesi konuk evinin ardındaki beyaz örtüyle kaplanan ağaçlar kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kar yağışının akşam saatlerine kadar hafif şekilde etkisini sürdürmesi bekleniyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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