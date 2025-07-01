Göksu Deltası'nda Yangın: 50 Hektar Alan Zarar Gördü

Göksu Deltası'nda Yangın: 50 Hektar Alan Zarar Gördü
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Mersin'in Silifke ilçesindeki koruma altındaki Göksu Deltası'nda çıkan yangın, yaklaşık 50 hektarlık alanı etkileyerek sabaha kadar sürdü. Yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kendiliğinden söndü. Bölgenin kuş göç rotası üzerindeki önemi ve bitki çeşitliliği vurgulandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde koruma altında bulunan, kuş cenneti olarak bilinen Göksu Deltası'nda çıkan ve dün sabaha kadar süren yangın söndü. Yaklaşık 50 hektar alan zarar gördü. Yangın sonrasında bölge havadan görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, önceki gece Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında olan Göksu Deltası'nda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sazlık ve bataklık alanda başlayan yangın nedeniyle bir çok ekip sevk edildi ancak girilemediği için doğrudan müdahale yapılamadı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle sabaha kadar süren yangın kendiliğinden söndü ancak yaklaşık 50 hektarlık alan zarar gördü. Zarar gören bölge havadan görüntülendi.

Yörede fotoğraf sanatçısı ve kuş gözlemcisi olan Nadir Köksoy, "Bu bölge 2025 yılında 3 büyük yangın atlattı. En son dün Göksü deltasında 50 hektarlık bir alan yandı. Bu bölge kuşların göç rotası üzerinde. Türkiye'deki yaklaşık 500 kuş türünün 333 tanesi burada yuvalamaktadır. Ayrıca burada 507 endemik bitki mevcut. Bu bölge Türkiye'nin en büyük sulak alanlarından bir tanesidir" dedi.

Bölgenin adının sadece yangınlarla geçmesini istemediklerini aktaran Köksoy, hep birlikte el ele vererek bölgeyi korumak için mücadele vermeleri gerektiğini söyledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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