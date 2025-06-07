Gökçeada Açıklarında 5.2 Büyüklüğünde Deprem

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, saat 15.46'da merkez üssü Yunanistan olan Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 130.85 kilometre uzaklıkta 7 kilometre derinlikte 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. - ÇANAKKALE