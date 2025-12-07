Haberler

Hindistan'da gece kulübünde yangın: 25 ölü

Güncelleme:
Hindistan'ın Goa eyaletinde bir gece kulübünde çıkan yangında 25 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. Yangın sonrası idari soruşturma başlatıldı ve tazminat ödemeleri açıklandı.

Hindistan'ın Goa eyaletinde bir gece kulübünde çıkan yangında 4'ü turist, 14'ü çalışan olmak üzere 25 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı.
Hindistan'ın Goa eyaletine bağlı Arpora'da bulunan gece kulübünde yangın çıktı. Eyalet başkenti Panaji'nin yaklaşık 25 kilometre uzağında geçtiğimiz yıl kapılarını açan Birch by Romeo Lane adlı gece kulübündeki yangında 25 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi yaralandı. Polis, yangın ihbarının yerel saatle 00.04'te geldiğini bildirdi. Ölenlerden en az 4'ünün turist, 14'ünün ise kulüp çalışanı olduğu öğrenildi.
"İdari soruşturma emri verdim"
Goa Başbakanı Pramod Sawant yangının ardından yaptığı açıklamada, "Arpora köyündeki yangının nedenini belirlemek ve sorumluluğu tespit etmek için tüm olayla ilgili bir idari soruşturma emri verdim" dedi. Sawant, 6 yaralının durumunun stabil olduğunu ve tıbbi bakım aldıklarını söyledi.
Tazminat ödenecek
Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise, Sawant ile konuştuğunu ve kayıp ailelerine başsağlığı dilediğini belirterek, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerinin her birine 200 bin rupi (2 bin 200 dolar) ve yaralılara 50 bin rupi (550 dolar) tazminat ödeneceğini açıkladı. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
