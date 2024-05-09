Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Yaptı

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun'un Huzuru Güvenlik Bilgilendirme Toplantısında terör, göçmen kaçakçılığı, narkotik, organize suçlar, kaçakçılık, mali suçlar, asayiş, siber suçlar ve trafik olayları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer ve Sahil Güvenlik 73 Komutanı Yüzbaşı Emre Meral katıldı. Vali Serdengeçti, yaptığı sunumda Mart ve Nisan ayında Giresun'da gerçekleşen terör, göçmen kaçakçılığı, narkotik, organize suçlar, kaçakçılık, mali suçlar, asayiş, siber suçlar, trafik olayları ve sahil güvenlik faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Terörden 2 kişi tutuklandı

Vali Serdengeçti, FETÖ, PKK, sol ve dini istismar eden örgütler başta olmak üzere terörün her türlüsüne göz açtırmamak için yoğun mesai harcadıklarını belirtti. Serdengeçti, 1 Mart-30 Nisan 2024 tarihleri arasında terörle mücadele kapsamında 7 operasyonunda gerçekleştirildiğini, bu operasyonlarda 23 şüphelinin gözaltına alındığını, 2 şüphelinin tutuklanıp 14 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı.

Narkotik suçlar kapsamında bilgi veren Vali Serdengeçti, aynı dönemde Giresun'da 63 operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. Bu operasyonlarda 32 şahıs gözaltına alındı ve 6 şüpheli tutuklandı. Ayrıca operasyonlar kapsamında 992 kök kenevir, 287 adet ekstazi, 14,7 gram esrar, 19,2 gram metamfetamin, 7 gram kokain, 0,3 gram bonzai,30 gram skunk ve 74 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Vali Serdengeçti, sunumuna organize suçlarla mücadele verileri ile devam etti. Bu kapsamda 1 Mart-30 Nisan döneminde 4 operasyon gerçekleştirildi. Serdengeçti, operasyonlarda 1 kişinin tutuklandığını ve 5 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı. Ayrıca operasyonlarda 10 tabanca, 2 av tüfeği, 921 adet fişek ve 195 çek/senet ele geçirildi.

2 bin 311 asayiş olayı gerçekleşti

Asayiş olayları hakkında verileri açıklayan Vali Serdengeçti, bu dönemde 2 bin 311 asayiş olayının gerçekleştiğini belirtti.

Serdengeçti, güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucunda takibi gereken olaylarda aydınlatılma oranının yüzde 99,80, topluma karşı suçlarda aydınlatılma oranının yüzde 98,35, millete ve devlete karşı suçlarda aydınlatılma oranının yüzde 98,30, kişilere karşı suçlarda aydınlatılma oranının yüzde 97,60, mal varlığına karşı suçlarda aydınlatılma oranının yüzde 83,2 olduğunu bildirdi.

Bulancak'taki soygun kısa sürede aydınlatıldı

Diğer yandan geçtiğimiz ay Bulancak ilçesinde yaşanan kuyumcu soygununa değinen Vali Serdengeçti, polis ve jandarma ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda 3 şüphelinin kimliklerinin tespit edilip daha sonra da kısa süre içerisinde yakalanarak adli mercilere sevk edilmesinin sağlandığını açıkladı. Serdengeçti, "Buradan özellikle vurgulamak isteriz ki milletimizin huzur ve güvenliğine her ne suretle, her ne imkan ve planla olursa olsun kastetmek isteyenler; demir gibi bir iradeyle vazifesini ifa eden, çağın gerektirdiği donanım ve bilimsel gelişmelerle kendini güncelleyen şerefli güvenlik güçlerimizce daima alaşağı edilecektir" diye konuştu.

2 ayda 170 bin 652 araç denetlendi

Trafik olaylarına da değinen Vali Serdengeçti, Giresun'da son 2 ayda 170 bin 652 aracın kontrol edildiğini, 3 bin 873 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığını ve 1699 aracın da trafikten men edildiğini ifade etti. Ayrıca sonra 2 ayda, 2 ölümlü ve 173 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiğini, bu kazalarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 284 kişinin yaralandığını açıkladı.

Vali Serdengeçti, diğer güvenlik konuları hakkında da bilgilendirme yaparak toplantıyı tamamladı. - GİRESUN