Giresun Valiliği 'Giresun'un Huzuru Bilgilendirme' Toplantısı Gerçekleştirdi

Giresun Valiliği tarafından 'Giresun'un Huzuru Bilgilendirme' Toplantısı gerçekleştirildi.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti başkanlığında düzenlenen toplantıda, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, İl Jandarma Komutanı J.Alb. Özgür Özer ve İl Sahil Güvenlik Komutanı Yzb. Emre Meral basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Serdengeçti'nin sunumuyla gerçekleştirilen toplantıda; asayiş, trafik, siber suçlar, terör, organize suçlar, yasaklı maddelerle mücadele, tefecilik ve yasadışı kaçakçılık gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Giresun genelinde son iki ay içinde sürdürülen güvenlik hizmetlerinden bahseden Serdengeçti, terörle mücadele; başta FETÖ, PKK, radikal sol ve dini istismar eden örgütler olmak üzere terörün her türlüsü ile amansız bir mücadele verdiklerini ifade ederek "İlimizde son 2 ayda bu anlamda 29 operasyon gerçekleştirildi. Yağlıdere ilçemiz, Karadoğa Deresi, Sırataş Tepesi barınma alanında 8 Ocak 2024 tarihinde sözde Karadeniz Açılım Grubunca kullanıldığı değerlendirilen muhtelif yaşam malzemelerini ele geçirdik. Bu operasyonlarımıza son terörist, ülkemiz ve milletimiz için bir tehdit unsur olmaktan çıkarılıncaya kadar kararlılıkla devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Göçmen kaçakçılığı ile mücadele, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önleme hususlarında da bilgiler veren Serdengeçti "İlimizde toplam 4 bin 746 düzenli göçmen bulunuyor. Yine son iki ayda görevlilerimizce göçmen kaçakçılığına yönelik 4 operasyon icra edilmiştir. Beş düzensiz göçmen yakalanmış, 2 kişi sınır dışı edilmiş ve 16 göçmen de sevk edilmiştir" şeklinde konuştu.

Yasaklı madde ve uyuşturucuyla mücadele konularına da değinen Vali Serdengeçti "Geleceği zehirlemek isteyenlerin daima karşısında şerefli güvenlik güçlerimizin bulunacağından kimsenin şüphesi olmasın. Bu kapsamda son 2 ay içinde ilimiz genelinde; 93 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 64 şahsı gözaltına aldık ve sevk edildikleri adli mercilerce 17 şüphelinin tutuklanmasına ve 5 şüphelinin de adli kontrolüne karar verildi. Bu kapsamda Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirilen operasyonlarda 5 bin 282 gram esrar, 104 gram metamfetamin, 2 bin 322 gram skunk, 66 adet sentetik ecza, 5 gram eroin, 3 gram kokain, 380 adet ekstazi ve 2 adet de silah ile geçirilmiştir" açıklamasında bulundu.

Serdengeçti, organize suçlar kapsamında ise "1 Ocak 2024'ten bu yana organize suçlarla mücadelede 6 operasyon gerçekleştirdik. Toplam 8 şüphelinin bulunduğu soruşturmalarda bir tutuklanma ve bir adli kontrol kararı verildi. Yapılan operasyonlarda 10 tabanca, bir kuru sıkı tabanca, 121 fişek ele geçirildi" dedi.

Serdengeçti, kaçakçılığa yönelik son 2 ayda 38 operasyon gerçekleştirdiklerini, adli mercilerce 4 şüpheli hakkında tutuklama 6 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildiğini, bu operasyonlarda 189 litre alkollü içki, bin 200 paket sigara, 33 bin 800 adet dolu makaron, 100 bin 800 adet boş makaron, 82 şişe alkollü içki, bir silah imalathanesi, 17 adet tabanca, 11 adet kurusıkı tabanca, 4 adet piyade tüfeği, bir adet av tüfeği, 44 adet şarjör ve 695 adet tabanca fişeği ele geçirildiğini belirtti.

Diğer bir önemli hususun da aranan şahıslar konusunda olduğunu belirten Serdengeçti, şu ifadeleri kullandı:

"Giresun'da son 2 ayda sıfır ile 5 yıl aralığında hapis cezası olan 170 kişi, 5 ile 10 yıl aralığında hapis cezası olan 11 kişi, 10 yıl üzerinde hapis cezası olan 8 kişi kolluk kuvvetlerimizin yoğun çalışmaları neticesinde yakalanmıştır. Kısaca hakkında hapis cezası verilen ve firar durumunda bulunan 189 kişi 2 ayda yakalanarak teslimleri gerçekleştirilmiştir. Öte yandan henüz cezası bulunmayıp, beyanı alınmak üzere firar durumunda bulunan 489 kişi de yakalanarak haklarında gerekli işlemler yapıldı. Ayrıca asayiş suçlar kapsamında 37 adet tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca ve 6 adet av tüfeği olmak üzere toplam 48 silah ele geçirildi."

Son olarak trafik olayları hakkında bilgi veren Vali Serdengeçti, Giresun ili genelinde son 2 aylık dönemde 159 bin 576 adet aracın kontrol edildiğini, bu araçlardan 3 bin 814'üne cezai işlem uygulandığını ve bin 547 aracın trafikten men edildiğini belirterek son iki ayda bir ölümlü kaza ve 127 yaralanmalı kaza meydana geldiğini söyledi. - GİRESUN