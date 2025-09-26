Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Giresun'un Espiye ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Espiye Ericek köyü grup yolunda, Aydınlar köyü yakınlarında İbrahim A. idaresindeki 06 VHJ 47 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.

Kazada araçta bulunan Osman Aydın olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü İbrahim A. ise ağır yaralı olarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN