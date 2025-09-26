Haberler

Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Giresun'un Espiye ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Espiye Ericek köyü grup yolunda, Aydınlar köyü yakınlarında İbrahim A. idaresindeki 06 VHJ 47 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.

Kazada araçta bulunan Osman Aydın olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü İbrahim A. ise ağır yaralı olarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump-Erdoğan görüşmesi dünyada yankılandı! Yunan gazetelerinden dikkat çeken sözler

Görüşme dünyada yankılandı! Yunan gazetesi bakın ne yazdı
Takım arkadaşını tokatladı! Herkesin özür beklediği Caner'in maçtan sonra yaptığına bakın

Herkes özür beklerken maçtan sonra yaptığına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.