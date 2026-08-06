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Giresun'da Temmuz'da 323 Trafik Kazası: 6 Ölü, 286 Yaralı

Giresun'da Temmuz'da 323 Trafik Kazası: 6 Ölü, 286 Yaralı
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Giresun'da Temmuz ayında meydana gelen 323 trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 286 kişi yaralandı. Emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerindeki kazaların büyük çoğunluğu sürücü hatalarından kaynaklandı. Yılın ilk yedi ayında ise toplam 781 kazada 24 kişi öldü, 1226 kişi yaralandı. En yaygın kusurlar arasında hız ihlali, kavşak önceliği ve şerit değiştirme kurallarına uymama yer aldı.

Giresun'da Temmuz ayı içerisinde meydana gelen 323 trafik kazasında 6 kişi yaşamını yitirirken, 286 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı Temmuz ayı trafik istatistiklerine göre Temmuz ayında Giresun genelinde 165 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası ile 158 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazalarda 6 kişi yaşamını yitirirken, 286 kişi de yaralandı.

Emniyet sorumluluk bölgesinde 138 ölümlü ve yaralanmalı, 141 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken, 227 kişi yaralandı. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 27 ölümlü ve yaralanmalı, 17 maddi hasarlı trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi ise yaralandı.

2026 yılının Ocak-Temmuz dönemini kapsayan yedi aylık verilere göre ise emniyet sorumluluk bölgesinde 664 ölümlü ve yaralanmalı, 837 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 19 kişi hayatını kaybederken, bin 18 kişi yaralandı. Aynı dönemde jandarma sorumluluk bölgesinde ise 117 ölümlü ve yaralanmalı, 101 maddi hasarlı trafik kazası kayıtlara geçti. Bu kazalarda 5 kişi yaşamını yitirirken, 208 kişi yaralandı.

Trafik kazalarına neden olan unsurlar incelendiğinde en büyük payın sürücü kaynaklı kusurlardan oluştuğu görüldü. En sık karşılaşılan sürücü hataları arasında araç hızını yol, hava ve trafik şartlarına göre ayarlamamak, kavşak ve geçiş önceliği kurallarına uymamak, şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarını ihlal etmek, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak ve manevraları düzenleyen genel kuralları ihlal etmek yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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