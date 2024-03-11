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Giresun'da öğrenci servisi devrildi, 10 öğrenci ve sürücü yaralandı

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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir öğrenci servisi kaza yaparak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 10 öğrenci yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu sürücü ile 10 öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün akşam saatlerinde Şebinkarahisar ilçesine bağlı Uğurca köyündeki ilkokuldan öğrencileri alan Hasan Ç. idaresindeki 28 M 7246 plakalı okul servisi, köyün çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada 10 öğrenci ve sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Şebinkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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