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Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

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Giresun'da Sosyal Bilimler Lisesi'nde güvenlik görevlisi, okulun hizmetli kadrosunda temizlik görevlisi olarak çalışan 2 kardeşi silahla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan katil zanlısının cezaevinden tahliye olduktan sonra eski hükümlü kadrosundan topluma kazandırılmak için işe alındığı öğrenildi.

Giresun'da Aksu Mahallesi'nde yer alan Sosyal Bilimler Lisesi'nde vahşet yaşandı. Okulun güvenlik kadrosunda çalışan A.T. (53), henüz bilinmeyen bir nedenle okulun hizmetli kadrosunda temizlik görevlisi olarak çalışan Rana Çavuş Gökçin (27) ve ablası Yonca Çavuş'u (30) silahla vurdu.

Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kardeşleri öldürdüKatil zanlısı A.T.

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Olay sonrası okula çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi çağrılırken, ağır yaralanan 2 kadına müdahale edildi. Tüm müdahalelere rağmen Yonca Çavuş olay yerinde hayatını kaybederken, evli olan kardeşi Rana Çavuş Gökçin ise hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Gökçin de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ESKİ HÜKÜMLÜYMÜŞ

Olay sonrası kaçan A.T. yakalanarak gözaltına alınırken, şahsın cezaevinden tahliye olduktan sonra eski hükümlü kadrosundan topluma kazandırılmak için okulda işe alındığı öğrenildi.

Lisede eski hükümlü hizmetli, kantincileri öldürdü

ZANLI GÖZALTINDA

Olay sonrası okula gelerek yetkililerden bilgi alan Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, zanlının yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Vali Serdengeçti, açıklamalarda bulunarak "Bugün 09.35 sıralarında Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde KHK 696 Sayılı, kadrolu işçi personeli olan 1972 doğumlu şüpheli A.T. , iki bayan personele saldırı gerçekleştirdi. Bu menfur saldırıyı nefretle kınıyorum. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

"HÜKÜMLÜ KADOSUNDAN GEÇİLİP GEÇİLMEDİĞİ TETKİK EDİLECEK"

Serdengeçti, olayı gerçekleştiren şahısla ilgili olarak ise "Bizim 696 Sayılı KHK kapsamında kadrolu olarak gözüküyorlar. Geçici hükümlü kadrosundan geçilip geçilmediği tetkik edilecek. Bu bizim kanunlarımızla ilişkili, 5 yıldır bu personel Milli Eğitim camiamızda çalışıyor. Son ana kadar bu anlamda bir sıkıntı yoktu. Hatta ücretsiz izindeydi. Bunun neden kaynaklandığıyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. İdari soruşturma da başlatıldı. Fail gözaltında. Öğrenciler açısından bir sıkıntı mevcut değil" diye konuştu. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, okulun bugün olay sonrası tatil edildiğini, eğitim öğretimin uygun zamanda tekrar başlayacağını sözlerine ekledi.

Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (31)

Haber Yorumlarıjgkw5rdfg8:

SİRKİYE YÜZYILI HAPİSTEN ÇIKAN ADAMIN OKULDA NE İŞİ VAR O KADAR ÇOCUĞUN İÇİNDE

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Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

600 kişiye sesleniyorum vatandaş için ne zaman mesai yapacaksınız.?? İmplantınız yapılıyor 2 çakar hakkınız var korumalarınız var VİP iniz var. var oğlu var... menfaatiniz olduğunda tek vücut oluyorsunuz biraz da halka çalışsanız.... neyi bekliyorsunuz idam yasası için..

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Haber YorumlarıMuhammed Can Kırdağ:

demek ki işe alımlarda temiz sicil talep etmek hakmış. sen önce önüne gelene zulmet sonra çık kimse bana iş vermiyor diye ağla, yok öyle yağma.

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

MECLİSTE 600 TANE DOYMAK BİLMEZ ADAMIN İÇİNDE ÇALIŞTIRACAKLARINA ÇOLUK ÇOCUĞUN İÇİNE ATIYORLAR

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Haber YorumlarıKuzey null:

liyakatsiz kişiler başta oldukları müddetçe çok zor düzelir

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Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

eski hükümlünün okulda ne işi var topluma kazandıracaklarsa bakanlar valiler kendi yanlarına alsın eğitilip topluma kazandırsınlar yazık değilmi iki gence ve ailesine. bu zahmet bu tipleri topluma kazandırma bir tarafa bunlara arazide geniş cezaevi yaparak çiftçilik hayvancılık vb işler ile toplumun içine sokmadan eğitsinler

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Haber Yorumlarıonur:

BÜTÜN HATA OKULUN ..NEDEN DAHA ÖNCE CİNAYETTEN HAPİS YATAN ADAMI ALIRLAR ÇOCUKLARIN İÇİNE ????? PEDOFİLİ DE OLABİLİR BELKİ

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Haber YorumlarıSiyaset Üstü:

Hükümlünün okulda ne işi var arkadaş bu kafayı anlamak zor

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Haber YorumlarıGüray Gürpınar:

HÜKÜMLÜLERİ OKUL YERİNE NEDEN MECLİSTE ÇALIŞTIRMIYORLAR.

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Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıpusatalfa:

cezaevinden çıkanları böyle işlere almayın zaten cezaevlerinde yeterli şekilde ıslah yapılmıyor l. çıkan kendisini kurmay okullarından rütbe almış sanıyor. lütfen daha dikkatli olalım

Yorum Beğen103
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