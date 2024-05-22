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Giresun'da Kayıp Şahsın Cinayete Kurban Gittiği Ortaya Çıktı

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Giresun'un Yağlıdere ilçesinde yapılan kayıp ihbarının ardından aracı yanmış halde, kendisi de ölü bulunan şahsın cinayete kurban gittiğinin belirlenmesi üzerine 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde yapılan kayıp ihbarının ardından aracı yanmış halde, kendisi de ölü bulunan şahsın cinayete kurban gittiğinin belirlenmesi üzerine 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Giresun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık bir ay önce yapılan kayıp ihbarının ardından vahşice işlenmiş cinayete ulaştı. Edinilen bilgilere göre, yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan Durmuş Demir'in aracı Keşap ilçesi Fındıklı mevkiinde yanmış halde bulundu. Olayın izini süren Giresun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi ve HTS kayıtlarından yola çıkarak cinayetin şüphelilerine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda cinayetin Yağlıdere ilçesinde Ekin Yaylası'nda işlendikten sonra cesedin Ekindere mevkiinde dere kenarına atıldığı tespit edildi. Cinayetin şüphelileri olarak gözaltına alınan İbrahim O., Fatma O. ve Olgun A., emniyetteki işlemlerinin ardından Giresun Adliyesine sevk edildi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından olayla ilgili yapılan açıklamada, "Giresun ili Yağlıdere ilçesinde ölmüş vaziyette bulunmasına ilişkin olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla iş bu basın açıklamasının yapılması uygun görülmüştür. 05/04/2024 günü Keşap ilçesinde yanmış vaziyette bir aracın bulunması ve bu aracın sürücüsüne 02.04.2024 tarihinden itibaren ulaşılamadığından bahisle kayıp şahıs müracaatı bulunması üzerine kayıp şahsın bulunmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında kollukça yapılan araştırma neticesinde durumundan şüphelenilen 2 şüpheli takibe alınmış, bu hususta yeterli delillere ulaşılması üzerine ifadesine başvurulan şüphelilerin suçlarını ikrar etmeleri ve yer göstermeleri neticesinde maktel yerde maktulün cesedine ulaşılmış, olay yerinde gerekli incelemelerin yapılmasına müteakip maktulün cesedi üzerinde otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna alınmış, olayı gerçekleştiren her 2 şüpheli ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen başka bir şüpheli de gözaltına alınmıştır" denildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yağlıdere Giresun Kurban Polisiye Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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