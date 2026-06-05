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Giresun'da kayıp emekli öğretmen denizde ölü bulundu

Giresun'da kayıp emekli öğretmen denizde ölü bulundu
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Giresun'un Bulancak ilçesinde Çarşamba sabahı evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 72 yaşındaki emekli öğretmen Murat Durmuş, denizde ölü olarak bulundu. Aracı sahilde terk edilmiş halde bulunan Durmuş'un cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde Çarşamba sabahı evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 72 yaşındaki emekli öğretmen Murat Durmuş, denizde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Çarşamba günü sabah saat 06.00 sıralarında yakınlarına sanayiye gideceğini söyleyerek evinden ayrılan 72 yaşındaki emekli öğretmen Murat Durmuş'tan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları kapsamında Durmuş'a ait otomobil, Bulancak ilçesindeki eski cezaevi mevkiinde sahil kesiminde kapıları açık ve anahtarı üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Bunun üzerine ekipler çalışmalarını araç çevresi ve sahil hattında yoğunlaştırdı.

Dün akşam saatlerinde Bulancak sahilinde deniz içerisinde bir erkek cesedi fark edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kimlik tespit çalışmalarının ardından denizde bulunan kişinin kayıp olarak aranan emekli öğretmen Murat Durmuş olduğu tespit edildi.

Durmuş'un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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