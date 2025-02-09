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Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu

Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu
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Giresun'un Tirebolu ilçesinde karla mücadele sırasında, 80 yaşındaki adamın cansız bedeni yol kenarında bulundu. Yaşlı adamın aracı yolda kaldıktan sonra evine yürüyerek gitmeye çalıştığı öğrenildi.

Giresun'un Tirebolu ilçesinin Eymür köyünde karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdare ekibi, Deregözü Mahallesi Hasan Yatağı mevkisinde yol kenarında bir kişinin cansız bedenini buldu. Olay yerine gelen 112 acil ve jandarma ekipleri, yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin 80 yaşındaki Selahattin Vıcıl olduğunu tespit etti. Vıcıl'ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Tirebolu İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu

ARACI YOLDA KALINCA EVE YÜRÜYEREK GİTMEYE ÇALIŞMIŞ

Eymür Köyü Muhtarı Sabri Gedik, "Edindiğimiz bilgilere göre Selahattin Vıcıl'ın en son Çarşamba günü Eymür köyü merkezinden tuttuğu bir araçla köy sapağına kadar geldiği, ancak kar yağışı nedeniyle aracının yolda kaldığı öğrenildi. Vıcıl'ın, yaklaşık 1 kilometre mesafedeki evine yürüyerek gitmeye çalışırken hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor. Vıcıl'ın cenazesi, ölümünden 4 gün sonra İl Özel İdare ekibinin köy yolu açma çalışmaları sırasında alışveriş poşetlerini fark etmesi üzerine köylülerin çevrede yaptığı arama sırasında bulundu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Donarak ölmüş olabilir çok acı Allah rahmet eylesin

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Haber YorumlarıBükücü:

Allah rahmet etsin. Zor durum

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