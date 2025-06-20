Giresun'da Boğulan Baba ve Oğlu Malatya'da Toprağa Verildi

Giresun'da Boğulan Baba ve Oğlu Malatya'da Toprağa Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un sahilinde denizde boğulan 41 yaşındaki Celal Derme ve 11 yaşındaki oğlu Toprak Derme, memleketleri Malatya'da gözyaşlarıyla defnedildi.

Giresun'da denizde boğulan baba ve oğlu, memleketleri Malatya'da toprağa verildi.

Olay, 16 Haziran Pazartesi günü Giresun'un Merkez ilçesine bağlı Teyyaredüzü Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek amacıyla denize giren 41 yaşındaki Celal Derme ve 11 yaşındaki oğlu Toprak Derme, bir anda akıntıya kapıldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Celal Derme, sağlık ekiplerince Giresun İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Toprak Derme'den ise bir süre haber alınamadı. Yapılan arama çalışmalarının ardından 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni ertesi gün denizde bulundu.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Celal Derme de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı olayın ardından baba ve oğlunun cenazeleri memleketleri Malatya'ya getirildi. Toprak Derme'nin cenazesi Çarşamba günü, Celal Derme'nin cenazesi ise bugün öğle namazını müteakip Malatya Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazlarının ardından defnedildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor

Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor

Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor

Darphane, Galatasaray için para basıyor! İşte adet sayısı ve fiyatı
İran destekli grup ABD'yi tehdit etti: Üsler, ördek avına dönüşecek

Savaş sürerken bir grup daha ABD'yi açık açık tehdit etti
77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor

77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.