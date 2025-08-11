Giresun'da Balık Avlayan Gençler Baraj Suları Nedeniyle Mahsur Kaldı

Güncelleme:
Giresun'un Tirebolu ilçesinde Harşit Çayı'nda balık tutan iki genç, baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen sular nedeniyle mahsur kaldı. AFAD ve jandarma ekipleri, gençleri kurtarmak için olay yerine sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Arif Çiftçi ve Abdülrezzak Akbay, Harşit Çayı'nda balık tuttukları sırada suların aniden yükselmesiyle çayın ortasında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, Tirebolu İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, halatla bağlanan bot yardımıyla suya girerek Çiftçi ve Akbay'ı güvenli şekilde kıyıya çıkardı.

Baraj kapaklarının açılmasıyla çaydaki su seviyesinin hızla yükseldiği ve bu nedenle gençlerin mahsur kaldığı ileri sürüldü. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
