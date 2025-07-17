Giresun'da Bakkal Dükkanında Kavga: 1 Kişi Bayıltıldı

Giresun'un Görele ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bayılana kadar darp edildi. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, darp edilen şahsın yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay, Görele'nin Kumyalı Mahallesi'ndeki bir bakkal dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.P. isimli kişi geldiği iş yerinin sahibi F.Y. ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, iş yeri sahibi F.Y. elindeki cisimle O.P.'ye saldırdı. Kavgaya bir kişinin daha dahil olmasıyla O.P., bayılana kadar darp edildi.

Baygın halde sokakta bırakılan O.P.'nin yakınları olay yerine gelerek fenalık geçirdi. Darp edilen O.P., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili iş yeri sahibi F.Y. ile kavgaya karıştığı belirlenen 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kavga anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - GİRESUN