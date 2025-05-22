Genelkurmay Başkanı Gürak, ABD'li Komutan Donahue ile Görüştü

Genelkurmay Başkanı Gürak, ABD'li Komutan Donahue ile Görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Çoklu Ortam Harekatı Konferansı'na katılmak üzere Ankara'da bulunan ABD, Avrupa ve Afrika Kara Ordusu Komutanı Orgeneral Christopher Donahue ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa ve Afrika Kara Ordusu Komutanı Orgeneral Christopher Donahue ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Çoklu Ortam Harekatı Konferansına katılmak için Ankara'da bulunan ABD, Avrupa ve Afrika Kara Ordusu Komutanı Orgeneral Christopher Donahue ile görüştü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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