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Genç Parti İl Başkanı'nın aracı kurşunlandı! Polis her yerde şüphelileri arıyor

3. Sayfa Haberleri

Çorum Genç Parti İl Başkanı Engin Erenler'in aracı gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Polis ekipleri olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bahçelievler 2. Sokak'ta edinilen bilgiye göre, sokakta park halinde olan Çorum Genç Parti İl Başkanı Engin Erenler'e ait olan otomobil gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.

Genç Parti İl Başkanının aracı kurşunlandı

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çorum 3. Sayfa Yerel Politika Haberler

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