Doğa Lara Akkaya'dan Tayanç Ayaydın'a taciz suçlaması

Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü. Akkaya, Tozluyaka dizisinde rol aldığı dönemde evli rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın kendisini hem sözlü hem de yazılı olarak taciz ettiğini ileri sürdü.

"YİNE YALNIZ MIYIM?"

Henüz 21 yaşında olduğu dönemde yaşadıklarını dile getiren Akkaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu adam evli ve 'ünlü oyuncu' büyüğündür sus dediler bana iş içerisinde de. Doğa bir daha biz bu adamla çalışmayız çok üzgünüz dendi ama 1 hafta önce gördüm ki NTC Medya'nın yeni dizisinde oynuyor. Allah belanızı versin. Ben 21 yaşındaydım Tozluyaka isimli işte oynarken, ilk işimdi, ağzımı açamadım, zaten o da bu anları kolladı hep, ben yine de saygımdan abi dedim hep. Sürekli beni sözlü yazılı taciz etti. Set bitti bunları yazdı. Ben kendimi yakıyorum, hazır hissetmezken (üzerinden yıllar geçmesine rağmen) kız kardeşlerimin arkasındayım, peki sizin benim arkamda duracağınıza nasıl güvenicem? Yine yalnız mıyım?"

MESAJLARI DA PAYLAŞTI

Akkaya, iddialarını desteklemek için sosyal medyada mesajlaşmalarının ekran görüntülerini de yayımladı. Söz konusu mesajlarda Tayanç Ayaydın'ın Akkaya'ya, "Dünyanın en güzel kadını!" ve "Sen çok özelsin… Benim için!!" gibi ifadeler kullandığı görüldü. Akkaya'nın ise bu mesajlara şu yanıtı verdiği dikkat çekti:"Dünyanın en güzel kadını sence de karın değil mi? Mutlu yıllar. Lütfen bana bu şekilde yazma çünkü bir süredir söylediklerinden ve mesajlarından rahatsız hissediyorum ve ne diyeceğimi bilemiyorum, bence bu yanlış bir şey."