Genç kızı ayılar canlı canlı yedi! Annesi telefonda o dehşet anlarını dinledi

19 yaşındaki Olga Moskalyova, bir saatten fazla bir süre boyunca ayılar tarafından parçalanıp yenirken annesi Tatiana ile telefondaydı. Çaresiz anne, kızının "Anne, ayı beni yiyor! Anne, çok acı veriyor. Anne, yardım et!" diye haykırışını duyarken ona yardım edemedi.

Olga'nın üvey babası Igor Tsyganenkov, Olga annesini aradığında zaten ayıların kurbanı olmuştu; ayılar onun boynunu kırmış ve kafatasını parçalamıştı. Rusya'nın Termalniy köyü yakınlarındaki bir nehir kenarında Igor'un saldırıya uğradığına tanık olan stajyer psikolog Olga kaçmaya çalışmış, ancak anne ayı tarafından yakalanmış ve bacağından tutulmuştu.

Ayı Olga ile oynarken, Olga annesini birkaç kez aramayı başardı. Başta kızının şaka yaptığını düşünen Tatiana, durumun ciddiyetini anladığında şok olmuş ve kızını kurtarma konusunda tamamen çaresiz kalmıştı.

Annesine yaptığı son aramalardan birinde, güçten düşmüş olan Olga şöyle haykırdı: "Anne, ayılar geri döndü. O geri geldi ve üç yavrusunu getirdi. Beni... yiyorlar."

İlk aramadan yaklaşık bir saat sonra yaptığı son aramada, Olga hayatının kayıp gittiğini hisseder gibi şöyle dedi: "Anne, artık acımıyor. Acıyı hissetmiyorum. Beni her şey için affet, seni çok seviyorum."

Ardından telefon kesildi ve Tatiana bir daha kızından haber alamadı. Acil servisler olay yerine vardığında, ayının hala Olga ve üvey babasının cesetlerini yediğini gördüler.

Kızına duygusal bir şekilde saygı duruşunda bulunan Tatiana şöyle dedi: "Kızım çok eğlenceliydi. Çok neşeli, arkadaş canlısı ve sıcakkanlıydı. Müzik okulundan mezun olmuştu ve ayı saldırısından sadece günler önce ehliyet almıştı."

2011 yılında gerçekleşen bu olay, internette hâlâ korku dolu tepkilere yol açıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı şöyle yazdı: "Kızının ayı tarafından canlı canlı yendiği son birkaç dakikanın dehşetini yaşayan annesi için çok üzgünüm. Bu olay, asla vahşi doğada kamp yapmamam veya vahşi bölgeye adım atmamam gerektiğini bir kez daha hatırlattı."

Başka bir kişi ise sempati gösterdi ancak koruyucu ekipman olmadan ayı bölgesine girmenin tehlikelerine karşı uyardı: "Bu hikaye beni çok rahatsız etti ama bu insanların korunmasız bir şekilde ayı bölgesinde olmamaları gerektiğine katılmak zorundayım. Kalbim kurbanların ailesiyle birlikte, ancak doğal olarak yapması gerekeni yapan, beslemesi gereken 3 yavrusu olan aç bir anneyi suçlayamazsınız. Ders çıkarılması gerekiyor."

Üçüncü bir yorumcu ise şöyle dedi: "Ne kadar acımasızca... Sevdiğiniz birinin korkunç bir şekilde öldüğünü duymak ve buna engel olamamak. Yine de, en azından veda edebilmek küçük bir teselli."