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Genç Kızın Takı Hırsızlığı Kamerada

Genç Kızın Takı Hırsızlığı Kamerada
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Adana’da bir genç kız, takı dükkanında beğendiği 5 kolye ve tokayı iç çamaşırına saklayarak çaldı.

Adana'da bir genç kız, takı dükkanında beğendiği 5 kolye ve tokayı iç çamaşırına saklayarak çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. Takı mağazasına müşteri gibi gelen genç kız, bir süre ürünleri inceledi. İş yeri sahibinin diğer müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen şüpheli, beğendiği 5 kolye ve küpeyi gizlice iç çamaşırının içine sakladı. Hiçbir şey olmamış gibi davranan şüpheli, bir süre daha iş yerinde vakit geçirdikten sonra alışveriş yapmadan dükkandan ayrıldı. Daha sonra ürünlerin eksik olduğunu fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde hırsızlığı ortaya çıkardı. Görüntülerde genç kızın takıları tek tek iç çamaşırının içine sakladığı ve ardından soğukkanlı bir şekilde iş yerinden ayrıldığı görüldü. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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