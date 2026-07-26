Antalya'da Takıntılı Kabus: Kadın Öldü, Şüpheli İntihar Etti

Antalya'nın Kepez ilçesinde genç bir kadın, kendisine takıntılı olduğu öne sürülen şahıs tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Şüpheli olayın ardından silahla kendini vurarak intihar ederken, olay sırasında evde bulunan bir kişi kaçarak kurtuldu.

Olay, Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi 1415. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Azize Tekin (21) arkadaşı J.Y. ile birlikte evine geldi. Kısa süre sonra Tekin'e takıntılı olduğu öne sürülen Berat B. (31) da eve geldi. Çıkan tartışma üzerine genç kadının yanında bulunan J.Y. evden uzaklaşırken, Berat B. yanındaki silahla önce Aziz Tekin'e 2 el ateş etti, ardından kendi başına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Azize Tekin ile Berat B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Kavga sesleriyle uyandık"

Olayın yaşandığı apartmanda oturan Selim Sarıbulak, gece saat 01.30 sıralarında kavga sesleriyle uyandıklarını belirterek, "Balkona çıktığımızda genç kadın eşyaları camdan aşağı atıyordu. Bir süre sonra panjurlar kapatıldı. Ardından içeride bulunan erkeklerden biri evden çıkarak kaçtı. Tam otomobiline bineceği sırada peş peşe silah sesleri duyduk. İlk el ateşten sonra ikinci el ateşte genç kadının vurulduğunu düşündük. Üçüncü silah sesinin ardından şüphelinin kendisini vurduğu anlaşıldı. İhbar üzerine polis ekipleri geldi. Savcılık talimatı beklenirken kapı açılmadığı için ekipler bir süre eve giremedi. Şahısları apartmanın giriş çıkışlarında görüyorduk ancak tanımıyorduk" dedi.

"Sabah haberi alınca büyük şok yaşadım"

Bina sorumlusu Hakim Hacer ise, genç kadının kısa süre önce binaya taşındığını belirterek, "Kendisiyle bir kez karşılaştım. Bana yeni taşındığını söylemişti. Gece saatlerinde Cinayet Büro Amirliği'nden arandım. Beş numaralı dairede kimin oturduğunu sordular. Ardından daire sahibinin iletişim bilgilerini istediler, ben de paylaştım. Sabah daire sahibi beni arayarak olayla ilgili bilgi verdi. Duyduklarıma göre önce genç kadın vurulmuş, ardından şüpheli yaşamına son vermiş. Haberi alınca büyük şok yaşadım" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı