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Genç kadın, 64 yaşındaki tacizcisini yakalayıp polise teslim etti

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Ankara'da 19 yaşındaki genç kadın, caddede yürüdüğü sırada kendisine tacizde bulunduğunu iddia ettiği 64 yaşındaki şahsı yakalayıp, polise teslim etti.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde E.G. isimli 19 yaşındaki genç kadın, Anafartalar Caddesi'nde yürüdüğü sırada kendisini takip eden ve tacizde bulunan M.E.'yi fark etti.

Genç kadın, 64 yaşındaki tacizcisini yakalayıp polise teslim etti

TACİZCİSİNİ YAKALAYIP POLİSE TESLİM ETTİ

E.G., 64 yaşındaki M.E.'yi yakalayıp bağırarak çevredekilerden polis çağırmasını istedi. E.G., şüpheliyi montundan tutup, polis ekibinin geleceği noktaya doğru götürdü. Çevrede toplananlar da şüpheliye tepki gösterdi. Şüpheli, bölgeye gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındı.

Genç kadın, 64 yaşındaki tacizcisini yakalayıp polise teslim etti

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

E.G.'nin, M.E.'yi polis noktasına götürmesi ve çevrede toplananların tepkileri, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Genç kadın, 64 yaşındaki tacizcisini yakalayıp polise teslim etti

Genç kadın, 64 yaşındaki tacizcisini yakalayıp polise teslim etti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

doğru olduğu nerden belli ?

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