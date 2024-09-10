Üye Girişi
Haberler

Genç kadın masaj salonunda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 30 yaşındaki Elif Ceren Arslan, bir masaj salonunda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Konya'da bir masaj salonunda bıçaklanarak öldürülmüş kadın cesedi bulundu.

Genç kadın masaj salonunda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

GENÇ KADININ CANSIZ BEDENİ MASAJ SALONUNDA BULUNDU

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir masaj salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, masaj salonunda hareketsiz bir kadının bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, masaj salonunda yaptığı incelemede 30 yaşındaki Elif Ceren Arslan'ı bıçaklanmış halde buldu.

Genç kadın masaj salonunda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından genç kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili polis ekiplerinin bir şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenilirken, tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ceren Arslan Ahmet Yesevi Selçuklu Polis Konya

Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası

Narin'in babası amca Salim Güran mı? DNA testinin sonucu çıktı

 Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi! Narin'in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar

Sıra merdivenlerden düşerek öldüğü söylenen ablaya geldi

 Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

Narin neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
Otomotiv devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak

Otomotiv devinden önemli karar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BUSKİ Bursa su kesintisi! 10-11 Eylül Mudanya, Osmangazi, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 10-11 Eylül Ereğli, Selçuklu, Karapınar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Galatasaray-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray-Anadolu Efes canlı yayın bilgileri! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Yavuzeli, Nurdağı 10-11 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kolpaçino 3. Devre filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kolpaçino 3. Devre filmi ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Kumluca, Korkuteli 10-11 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Narin'in ablası neden öldü? Narin'in ablası öldü mü, öldürüldü mü? Şuursuz Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şuursuz Aşk filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Eylül Karataş, Yüreğir, İmamoğlu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 10-11 Eylül Aliağa, Karabağlar, Kiraz su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 10-11 Eylül Çubuk, Gölbaşı, Pursaklar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title