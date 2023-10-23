Genç kadın kayalıklardan kendini boşluğa bıraktı: O anlar kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'ın Harput Mahallesi'ndeki kayalıklardan kendini boşluğa bırakan kadın ağır yaralandı. O anlar saniye saniye kamera yansıdı.

Olay, tarihi Harput Mahallesi Balak Gazi Tesisleri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki I.A. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kayalıkların ucuna gelerek beklemeye başladı. Kadını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yukarıda kadınla konuşmaya çalışırken, itfaiye ekipleri ise kayalıkların altına atlama çadırı kurmaya başladı. Tam çadırın kurulum esnasında kadın, kendini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 40 metre aşağı kayalıklara çarparak düşen kadın, ağır yaralandı. Kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.