Gemlik'te zeytinlik alanda işlenen cinayetin zanlısı teslim oldu

Cinayet zanlısı iki günün ardından teslim oldu

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda işlenen cinayetin şüphelisi, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu.

Geçtiğimiz gün, Gemlik'in Umurbey Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda çıkan tartışma sonrası, Erhun Marangoz silah ile Sinan Şap'ı vurarak ölümüne sebep olmuştu. Olay yerinden traktör ile ayrıldığı, ardından otomobil ile bölgeden kaçtığı öğrenilen Erhun Marangoz'un otomobili ve olayda kullandığı silah Orhangazi'nin Gölyaka bölgesinde terk edilmiş halde bulundu. Olaydan sonra iki gün kaçan zanlı, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaların sonrası alan daralınca teslim oldu.

"Küfür için uyardım, darp edildim. Öldürme amacım yoktu"

Zanlı Erhun Marangoz, ilk ifadesinde işçileri ile zeytinlikte zeytin topladığını, tarlasının aşağısında bulunan zeytinlikte küfürlü konuşma ve bağırışlar gelmesi üzerine, 'Küfürlü konuşmayın, kadın işçiler de var' şeklinde uyarı yaptığını, üzerine ters cevap alınca tartışma ve hakaret edildiğini, ardından da darp edildiğini iddia eden Marangoz, işçileri olay sonrasında bıraktıktan sonra tekrar tarlaya gelerek şahıslara yaşanan tartışma sonrası olayın gerçekleştiğini söyledi. Zanlı, öldürme amacının olmadığını da ifadelerinde dile getirdi. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Gemlik Adliye'sine getirilen ve burada hakim karşısına çıkarılan zanlı, tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.