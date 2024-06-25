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Ağabeyini sırtından bıçaklayan genç, kendisine de harakiri yaptı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi önce ağabeyini sırtından bıçakladı, ardından eve kendisini kilitleyerek balkonda harakiri yaptı. İtfaiye ekiplerinin desteğiyle eve giren sağlık ekipleri, ağabey ile kardeşini hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Gemlik'te meydana gelen olayda bir kişi önce ağabeyini bıçakladı, ardından eve kendisini kilitleyerek balkonda harakiri yaptı.

Ağabeyini sırtından bıçaklayan genç, kendisine de harakiri yaptı

AĞABEYİNİ BIÇAKLAYIP HARAKİRİ YAPTI

Olay, Gemlik ilçesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.P. isimli genç önce evde tartıştığı ağabeyini sırtından bıçakladı. Daha sonra kendisini eve kilitleyerek balkonda harakiri yaptı ve ağır yaralandı.

Ağabeyini sırtından bıçaklayan genç, kendisine de harakiri yaptı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin desteği ile eve giren polis ekipleri, yaralı genci kontrol altına alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan genç, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağabeyini sırtından bıçaklayan genç, kendisine de harakiri yaptı

İKİSİNİN DE DURUMU İYİ

Öte yandan, sırtından yaraladığı ağabeyi ile gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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