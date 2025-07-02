Gemlik'te 4,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Bilecik ve çevre illerde de hissedildi. Önceki gün Gemlik'te 3,9 ve 4,2 büyüklüğünde depremler kaydedilmişti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğünde deprem Bilecik ve çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12,93 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, Bilecik ve çevre illerden de hissedildi.

Öte yandan Gemlik'te dün saat 11.47'de 3,9 büyüklüğünde, saat 12.57'de de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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