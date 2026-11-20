Ankara'da boşanma aşamasındaki gelini Başak Gürkan Arslan'ı (46) bıçaklayarak öldüren Kudret Arslan (63) ile boşanma aşamasındaki eşi Barış Arslan'ın (45) "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan yargılanmasına devam edildi. Savcı mütalaasında, kayınpeder Kudret Arslan için ağırlaştırılmış müebbet talep etti.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Barış Arslan, Kudret Arslan ile maktule Başak Gürkan Arslan'ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanının söz vermesi üzerine Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, maktule Arslan ile Barış Arslan'ın boşanma protokolündeki mal paylaşımı ve nafaka konularını konuşmak için önce maktulün ailesiyle bir araya geldikleri, ardından Başak Gürkan Arslan'ın yaşadığı eve gittikleri ifade etti.

Evde Kudret Arslan ile maktule Arslan arasında tartışma çıktığı, Barış Arslan'ın babasının kolundan tutarak müdahale etmeye çalıştığı, Kudret Arslan'ın ise gelinine yumruk attıktan sonra mutfağa giderek bıçak aldığı belirtildi. Bu sırada Barış Arslan'ın yerdeki eşini evin dışına çıkarmaya çalıştığı, 5 yaşındaki çocuğun da annesinin yanında olduğu kaydedildi.

Kudret Arslan'ın mutfaktan bıçak ile dönerek gelininin üzerine oturduğu ve 22 kez bıçakladığı anlatıldı.

Olayın ardından komşuların ifadelerine de yer verilen mütalaada, tanık Ali A.'nın, Kudret Arslan'a neden böyle bir şey yaptığını sorması üzerine sanık Kudret Arslan'ın, "Sizi bir pislikten kurtardım" dediği belirtildi.

Savcı, Barış Arslan'ın babası Kudret Arslan'a tepki gösterdiğinin kamera kayıtlarıyla doğrulandığını, cinayette kullanılan bıçağı temin etmediğini ve suçun işlenmesini kolaylaştıran herhangi bir eyleminin bulunmadığını belirterek cinayete iştirak ettiğine veya yardım ettiğine ilişkin kesin delil bulunmadığını belirtti.

Savcı, Kudret Arslan'ın gelinini çok sayıda bıçak darbesiyle öldürmesinin tek başına 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçunu oluşturmayacağını belirtti. Bu suçun oluşabilmesi için özel kastın aranması gerektiğini ifade eden savcı, sanığın eyleminin 'Kadına karşı kasten öldürme' kapsamında değerlendirilmesini istedi.

Esas hakkındaki mütalaada, sanıkların haksız tahrik savunmalarının birbiriyle çeliştiğine dikkat çekildi. Maktulün evlilik birliğindeki sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığına ilişkin bulgular bulunduğu belirtilirken, bu yükümlülüğün yalnızca eşler arasında geçerli olduğu vurgulandı. Mütalaada, maktulün kayınpederi Kudret Arslan'a karşı herhangi bir sadakat yükümlülüğünün bulunmadığı kaydedildi.

Savcı, Kudret Arslan'ın 5 yaşındaki torununun çığlıklarına ve çocuğun annesinin altında kalmasına rağmen bıçaklama eylemini sürdürdüğünü belirtti. Sanığın olay sonrasında ambulans çağırmadığına ve pişmanlık göstermediğine de işaret eden savcı, haksız tahrik ile takdiri indirim hükümlerinin uygulanmamasını talep etti.

Mütalaada, Kudret Arslan'ın 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması ve tutukluluk halinin devamı istendi. Diğer sanık Barış Arslan'ın ise üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraati talep edildi.

Esas hakkındaki mütalaanın ardından mahkeme başkanı sanıklara söz verdi.

Sanık Barış Arslan, "Bu acı olayı engelleyemediğim için çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Sanık Kudret Arslan ise, "Gelinimi o kadar çok seviyordum ki anlatamam. Aramızda bugüne kadar ne kavga ne dövüş oldu. Birbirimize kötü bir sözümüz, hakaretimiz olmadı. Olay günü ailesinin evine gittim, oturduk, sohbet ettik. Boşanma protokolünü birlikte hazırlatalım, dedim. Bana her zaman 'Merhaba baba, hoş geldiniz' derdi. O gün bana hakaret edince kendimi kaybettim. O anki tepkisi çok zoruma gitti. Yoksa ben böyle bir şey yapacak insan değilim. Bugüne kadar kimseye kötülük yapmadım. Nasıl oldu bilmiyorum, o an kendimi kaybettim. Çok pişmanım, köpekler gibi pişmanım. Keşke böyle bir şey olmasaydı" dedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Kudret Arslan ve Barış Arslan'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 4 Aralık'a erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı