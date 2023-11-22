Gelibolu'da husumetlisini tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde aralarında husumet bulunan şahsı pompalı tüfekle öldüren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, gece saat 01.15 sıralarında Gelibolu ilçesi Kore Kahramanlar Caddesi üzerinde bir evin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Yalçın B., aralarında alacak verecek yüzünden husumet bulunan Mehmet Onay'ı aradı. A.K'nin evinde olan Mehmet Onay, Yalçın B. ile telefonda tartıştı. Tartışma sırasında A.K. telefonu alarak Yalçın B. ile konuştu. Görüşmesinin ardından 3 saat sonra Yalçın B., pompalı tüfekle A.K'nin evinin önüne geldi. Yalçın B., sokakta bağırdığı sırada husumetlisi Mehmet Onay dışarı çıktı. O sırada Yalçın B. elinde bulunan pompalı tüfekle 2 el ateş etti. Mehmet Onay, göğüs bölgesinden vurularak ağır yaraladı. Polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mehmet Onay, kaldırıldığı Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesinde tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Onay'ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra olay yerinden kaçan ve polisin sıkı takibi sonucu yakalanan Yalçın B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin Yalçın B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehmet Onay'ın cenazesi ise, Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazın ardından Alaeddin Kalfa Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ÇANAKKALE