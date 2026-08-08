Dronlu Trafik Denetimi Gece de Sürüyor

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde trafik güvenliğinin artırılması amacıyla sürdürülen dron destekli trafik denetimleri, gece saatlerinde de uygulanmaya başlandı.

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, dron teknolojisinden yararlanılarak sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı havadan takip edildi. Özellikle akşam ve gece saatlerinde yoğunlaşan trafik akışında yapılan uygulamalarda kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmama, seyir halinde cep telefonu kullanımı, hatalı şerit değişikliği ve diğer kural ihlalleri anlık olarak tespit edilerek, yerde görev yapan ekiplere bildirildi.

Ekipler, dron destekli denetimlerin hem gündüz hem de gece saatlerinde belirli aralıklarla sürdürüleceğini belirterek, uygulamaların temel amacının cezai işlem uygulamaktan ziyade trafik kazalarını en aza indirmek ve sürücülerde trafik kurallarına uyma bilincini artırmak olduğunu ifade etti.

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, ilçe genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı