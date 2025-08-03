Gebze'de Trafikte Yol Verme Tartışması Saldırıya Dönüştü

Gebze'de Trafikte Yol Verme Tartışması Saldırıya Dönüştü
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otomobil sürücüsü, trafikte yol verme nedeniyle tartışma yaşadı. Tartışma, bir grup tarafından otomobilin camlarının patlatılması ve sürücünün darbedilmesiyle sonuçlandı. Olayın görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafikte yol verme tartışması saldırıya dönüştü. Bir grup, otomobil sürücüsünü darbederek araç camlarını patlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi 618. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan servis şoförü durup yolcularını indirdiği esnada trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından bir grup, otomobil camlarını patlatarak sürücüyü darbetti. Olay anında araçtan inmeyen sürücü, yaşananları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

İhbar üzerine polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından taraflar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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