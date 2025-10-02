Gazze'ye Yardım Götüren Filoya İsrail Müdahalesi: Balıkesir'den Gözaltına Alınanlar

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilere İsrail askerlerinin yaptığı baskında gözaltına alınanlar arasında 3'ü doktor, 1'i emekli öğretmen olan Balıkesir'den de 4 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Küresel Sumud Filosu ile Gazze'ye destek için yola çıkan kafilede bulunan Balıkesir'den 4 kişi, İsrail askerlerince gözaltına alındı. Emekli öğretmen Abdullah Gündem (50), Doktor Halil Rıfat Çanakçı (49), Doktor Ergün Akpınar (55) ve Profesör Doktor Haşmet Yazıcı'nın (44) İsrail askerlerinin gemilere müdahalesi sırasında gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltında olan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Haşmet Yazıcı, yolculuk sırasında yaptığı açıklamada, "Çocukların ve kadınların bombalarla paramparça edildiği ortamda bir şeyler yapmak zorundaydık, harekete geçtik" demişti.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, gözaltına alınanların derhal iadesi için İsrailli yetkililerle diplomatik temasa geçti. - BALIKESİR