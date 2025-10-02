Haberler

Gazze'ye Yardım Götüren Filoya İsrail Müdahalesi: Balıkesir'den Gözaltına Alınanlar

Gazze'ye Yardım Götüren Filoya İsrail Müdahalesi: Balıkesir'den Gözaltına Alınanlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilere yapılan İsrail baskınında Balıkesir'den 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 3 doktor ve bir emekli öğretmen var. Dışişleri Bakanlığı, gözaltına alınanların iadesi için temaslarda bulunuyor.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilere İsrail askerlerinin yaptığı baskında gözaltına alınanlar arasında 3'ü doktor, 1'i emekli öğretmen olan Balıkesir'den de 4 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Küresel Sumud Filosu ile Gazze'ye destek için yola çıkan kafilede bulunan Balıkesir'den 4 kişi, İsrail askerlerince gözaltına alındı. Emekli öğretmen Abdullah Gündem (50), Doktor Halil Rıfat Çanakçı (49), Doktor Ergün Akpınar (55) ve Profesör Doktor Haşmet Yazıcı'nın (44) İsrail askerlerinin gemilere müdahalesi sırasında gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltında olan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Haşmet Yazıcı, yolculuk sırasında yaptığı açıklamada, "Çocukların ve kadınların bombalarla paramparça edildiği ortamda bir şeyler yapmak zorundaydık, harekete geçtik" demişti.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, gözaltına alınanların derhal iadesi için İsrailli yetkililerle diplomatik temasa geçti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
İsrail'den Sumud filosundaki aktivistlerle ilgili açıklama! Dikkat çeken Hamas detayı

Alıkonulan Türklere ne olacak? İsrail açıklamasında olay Hamas detayı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Minguzzi davasında bir ilk! 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak

Davada bir ilk! Bugün hakim karşısına çıkacaklar
İnanılmaz maç! Manchester City, 90. dakikada yıkıldı

İnanılmaz maç! 90. dakikada şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.